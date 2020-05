INSS divulga que novos serviços podem ser solicitados de casa – Notícias Concursos

Os postos de atendimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) continuam fechados, por conta da pandemia do coronavírus.

Foi divulgada no Diário Oficial da União, a Portaria que prorroga o atendimento remoto nas agências da Previdência Social aos segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 19 de junho.

De acordo com informações da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, a medida “visa a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19)”.

Portanto, a realização de perícias médicas segue suspensa. Sendo assim, a análise dos requerimentos de benefícios segue sendo feita online. Os atestados médicos devem ser enviados pelo “Meu INSS” (por meio do site ou pelo aplicativo para celular).

Durante este período, os segurados estarão dispensados da perícia médica presencial. Por esse motivo, o INSS começou já começou receber atestados médicos dos segurados em formato digital por meio do portal Meu INSS pelo site ou aplicativo para celular.

O INSS anunciou algumas medidas para orientar como beneficiários e não beneficiários podem ser atendidos e fazer consultas e solicitações.

Atendimento e solicitações

A forma de atendimento e de solicitações ao INSS não mudou. Os procedimentos continuam sendo realizados pelo cidadão somente pelo telefone ou pela internet (final da notícia). Esse atendimento a distância contempla pessoas já beneficiárias, que se encontram na folha de pagamentos do governo federal. Também, aqueles segurados que desejam pedir revisão de seus benefícios.

Não beneficiários do INSS

A novidade fica por conta do atendimento a cidadãos ainda não segurados. Agora, é possível entrar com pedido de benefícios durante o fechamento dos postos do INSS – desde que realizado pela internet ou pelo telefone.

App “Meu INSS”

O INSS também informou à imprensa que o aplicativo “Meu INSS” (final da reportagem) também pode ser usado como forma de comunicação com o órgão. No caso, é possível acompanhar respostas de solicitações. No entanto, as solicitações continuam sendo feitas somente pelo telefone ou pela a internet.

Telefone

O número do telefone do INSS é o 135 para todo o país. Para não perder tempo, atenção a algumas dicas:

Tenha em mãos a numeração do CPF, da carteira de trabalho e de documentos necessários para o seu tipo de solicitação.

Não deixe de anotar todos os protocolos fornecidos pelos atendentes, pois, em caso de novas ligações, isso agiliza o atendimento.

Vale saber que a ligação tem custo. É a tarifa de uma chamada local (também para ligações realizadas de telefone celular)

A central 135 do INSS funciona de 2 ª feira a sábado, das 7h às 22h (exceto feriados nacionais).

Internet e aplicativo

Para entrar em contato com o INSS pela web, acesse e se cadastre em: https://www.inss.gov.br/

Já o app “Meu INSS” deve ser baixado pelo link gov.br/meuinss ou, então, encontrado nos aplicativos para iOS ou Android.

