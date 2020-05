INSS libera mais um lote de pagamentos do 13º salário; veja quem recebe

Em 2020, o pagamento do 13º salário do INSS aos aposentados e pensionistas foi antecipado e dividido em duas parcelas. Dessa forma, a primeira parcela foi paga entre o final de abril e início de maio. Os saques foram liberados desde a última segunda-feira (25).

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020), nesta terça-feira (26), o valor é pago para quem tem o número final do benefício “2”. Na segunda parcela, os beneficiários vão receber até 05 de junho. No entanto, o valor desse lote vai ser menor. Entenda.

Os pagamentos da primeira parcela do 13º salário do INSS foram pagos sem nenhuma dedução. No entanto, o valor da segunda parcela é diferente para segurados com idade de até 64 anos e que contam com renda mensal superior a R$1.903,98. Nesse lote, o valor é pago com desconto do Imposto de Renda, o que deduz uma parte do valor.

Para segurados maiores de 65 anos, o Imposto de Renda vai ser cobrado nos benefícios com valor superior a R$3,807,96, porque existe uma parcela extra de isenção do tributo.

Calendário de Pagamento em maio/junho do 13º do INSS

De acordo com a secretaria, o pagamento da segunda parcela do 13º do INSS pode acontecer com o pagamento da folha de maio, que segue o calendário abaixo.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020), conforme número final do benefício:

1: 25/5

2: 26/5

3: 27/5

4: 28/5

5: 29/5

6: 1º/6

7: 2/6

8: 3/6

9: 4/6

0: 5/6

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045), conforme número final do benefício

1 e 6: 1º/6

2 e 7: 2/6

3 e 8: 3/6

4 e 9: 4/6

5 e 0: 5/6

Quem tem direito?

Por fim, de acordo com lei, tem direito à gratificação (13º do INSS) quem recebeu durante o ano qualquer um dos itens abaixo:

aposentadoria

pensão por morte

auxílio-doença

auxílio-acidente

auxílio-reclusão

salário-maternidade

