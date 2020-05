INSS vai pagar até R$62.700 para ESTES 86,4 mil segurados na pandemia

O Conselho da Justiça Federal liberou nada menos que R$ 1,3 bilhão para o pagamento das RPVs (Requisições de Pequeno Valor) autuadas em março. São, ao todo, 160,7 mil beneficiários.

De todo valor destinado às RPVs, aproximadamente R$ 1 bilhão corresponde a matérias previdenciárias e assistenciais, sendo então as revisões e concessões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios do INSS.

No lote de pagamentos, foram beneficiados 86,4 mil segurados do INSS, que ganharam ações judiciais contra o órgão federal.

O que são RPVs?

RPV é o nome da dívida judicial do governo federal que já possui ordem para pagamento. Para ser uma RPV, o valor pago não pode superar 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 62.700 em 2020.

As RPVs são liberadas pelo CJF (Conselho da Justiça Federal) no mês seguinte à autuação, e o depósito é realizado em contas judiciais abertas pelos TRFs (Tribunais Regionais Federais) na Caixa e no Banco do Brasil. Portanto, todos os meses há liberações de lotes de RPVs.

Normalmente os pagamentos ficam disponíveis para saque em até uma semana após a liberação, mas isso depende da capacidade de cada TRF para realizar o processo de conferência e abertura de contas. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, responsável pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, informou que a finalidade é concluir os pagamentos ainda nesta semana.

Precatório

Quando acontece da dívida do órgão público federal ser superior a 60 salários mínimos, a ordem de pagamento é chamada de precatório.

Os precatórios federais são liberados apenas uma vez por ano, ou seja, em lote anual único. É comum que o lote de precatórios seja pago em abril, porém, o governo ainda não confirmou a data do repasse dos recursos deste ano. O depósito aos beneficiários com precatórios autuados até 1º de julho de 2019 pode ocorrer até o fim deste ano, seguindo o prazo legal.

RPV ou precatório liberado

Para saber se teve uma RPV ou um precatório liberado, o beneficiário deve consultar o seu advogado, caso tenha um, ou acessar o site do TRF da sua região.

Confira abaixo a relação de TRFs e os valores correspondentes às RPVs pagas neste mês:

TRF da 1ª Região (sede no DF, com jurisdição no DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Valor das RPVs pagas: R$ 429.530.264,47

Valor das RPVs previdenciárias e assistenciais: R$ 345.183.964,19 (19.880 processos, com 22.320 beneficiários)

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

Valor das RPVs pagas: R$ 111.631.089,35

Valor das RPVs previdenciárias e assistenciais: R$ 80.193.874,29 (4.767 processos, com 5.897 beneficiários)

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

Valor das RPVs pagas: R$ 203.824.727,51

Valor das RPVs previdenciárias e assistenciais: R$ 166.584.220,90 (8.254 processos, com 9.711 beneficiários)

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC)

Valor das RPVs pagas: R$ 357.567.388,51

Valor das RPVs previdenciárias e assistenciais: R$ 298.416.169,11 (21.659 processos, com 26.650 beneficiários)

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Valor das RPVs pagas: R$ 224.930.802,32

Valor das RPVs previdenciárias e assistenciais: R$ 180.355.072,22 (14.225 processos, com 21.834 beneficiários).

