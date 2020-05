Inter analisa vender “naming rights” do CT para arrecadar fundos

Com a crise ocasionada pelo coronavírus, o Inter enfrenta uma crise interna e estuda a possibilidade de arrecadar dinheiro para poder equilibrar as finanças. E o CT do Guaíba pode ser uma possibilidade para o clube sair dessa e levantar fundos.

A Revista Colorada revelou que o a direção não descarta a venda do “naming rights” do “Cidade do Inter”. Tal medida daria a permissão do comprador de trocar o nome do Centro de Treinamento para o nome da empresa.

Exemplos não faltam no futebol. O clube alemão Bayern de Munique vendeu o naming rights do seu estádio para a Allianz Seguros, que acabou virando Allianz Arena. No Brasil, o Palmeiras também fez isso. O clube vendeu seus direitos e o estádio agora tem o nome de Allianz Parque.

Em entrevista à GaúchaZH, o vice-presidente de Negócios Estratégicos do Internacional, João Pedro Lamana, comentou que a venda desses direitos é uma possibilidade. Ele também acrescentou que o clube paralisou as obras, por causa da pandemia, e que isso dará a tempo para a direção pensar em negociar essa alternativa.