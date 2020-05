Inter antecipa renovação dos jogadores para evitar lacunas no elenco

O Internacional já está entrando na sua quarta semana de treinos, porém ainda não tem datas de quando os campeonatos vão voltar. Mesmo em meio a incertezas, a diretoria colorada já iniciou as renovações dos contratos do elenco principal. Oito atletas do clube gaúcho finalizam seus contratos em dezembro, ligando o sinal de alerta dentro do clube. Independente de que ocorra flexibilização em relação aos registros, o time pretende manter o plantel atual.

Em meio a pandemia do coronavírus, o Inter enfrenta um cenário financeiro complicado. Sem dinheiro, o Colorado luta contra um déficit de R$ 34 milhões neste primeiro semestre da temporada. A busca por renovações traria maior segurança à diretoria, de modo a evitar qualquer risco de perder peças importantes no meio de um eventual alargamento da temporada. A ideia é manter a base já construída.

Os atletas que tem o contrato até final do ano são: Rodinei, Saraiva, Uendel, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, D’Alessandro, Thiago Galhardo, Giuliano Fabbro, Netto e Gustagol.

Foto/Reprodução: Site Inter

Essa lista conta com jogadores emprestados por outros clubes e vínculos diretos com o Inter. Conforme revelou ao Uol Esporte, Rodinei, Saraiva e Gustagol estão emprestados pelo Flamengo, Porto e Corinthians, respectivamente.

Os acordos com Rodrigo Lindoso, Dourado e Galhardo já tiveram início. A ampliação do vínculo de Dourado deve ser de pelo menos mais três anos e é o mais próximo de se concretizar na lista.

Já o ídolo D’Alessandro é um caso ainda indefinido. Nas últimas discussões junto com o hermano, o clube revelou que só vai voltar a conversar depois de encerrar esta temporada, e já avisou que o próximo ano vai continuar assim. Mas ainda tem muito otimismo de que o camisa 10 permaneça no Beira-Rio.

