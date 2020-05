Internacional almeja renovação de Rodrigo Dourado

Tanto o Internacional como o volante Rodrigo Dourado esperam ansiosamente pelo retorno dos treinos. Não só pelo fato da volta das atividades entre os atletas, mas também de uma possível renovação de contrato com o jogador do clube gaúcho.

Sem atuar desde julho de 2019, devido à recuperação de duas cirurgias no joelho esquerdo, o Inter não esconde a vontade de manter o jogador. A reunião entre clube e estafe do jogador tem chance de acontecer já na próxima semana para debater assuntos como prorrogação de vínculo e aumento salarial.

Dourado tem contrato com o time do Beira Rio até dezembro deste ano e a partir de junho, pode assinar um pré-contato para deixar a casa. A saída do atleta de 25 anos não é a primeira alternativa, mas depende de como ficaria o status de seu contrato.

Internacional v Gremio – Series A 2016

Ambos os lados do negócio, clube e jogador, compreendem que a melhor opção no momento é aguardar a retomada de treinos para voltar espaço com negociações. Os bastidores de Inter e Dourado indicam a vontade em prorrogar o contrato.

O volante, que era capitão do time antes da lesão e da cirurgia, mantém ótima visão no clube. Rodrigo Dourado foca na rotina de equilíbrio muscular antes de ser liberado para treinos com o restante do elenco. Segundo o site do UOL, há a possibilidade de aval para retomada de atividades até sexta-feira.

No ano passado, após sua primeira cirurgia, Rodrigo Dourado voltou aos gramados na partida contra o Palmeiras e sentiu dores no joelho. Foi então que o clube decidiu submeter o atleta a outro procedimento e vem acompanhando a recuperação de um edema ósseo.