Internacional define estratégia rígida para retomada segura de atividades; saiba mais

Primeiro clube a retomar atividades e treinamentos, o Internacional, diferentemente de seu arquirrival Grêmio, não apresentou casos positivos para coronavírus entre seus funcionários, comissão técnica e jogadores. Todos foram testados antes da reapresentação oficial, e os resultados trouxeram alívio nos bastidores do clube. Ainda assim, o clube gaúcho não pretende afrouxar seu planejamento montado especificamente para o contexto de pandemia. Muito pelo contrário.

Como destaca o Globoesporte, o Colorado definiu que irá submeter seus atletas e demais profissionais que trabalham no clube a testagens periódicas, repetindo a rotina de testes a cada 15 dias. Caso alguém apresente sintomas, será submetido ao teste imediadamente, e se o resultado vier positivo, todos os funcionários passarão pelo mesmo protocolo.

D’Alessandro passa por ‘triagem’ ao chegar no CT

Além das testagens, profissionais colorados passam por uma ‘triagem’ antes de entrar nas dependências do clube: exames de temperatura e nível de oxigênio no sangue são verificados. O número do pessoal trabalhando no centro de treinamento também foi reduzido, com objetivo de impedir aglomerações.

