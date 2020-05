Irina Shayk resgata gatinho de rua

Irina Shayk contou aos fãs que tem um novo membro em sua família: um novo gatinho que resgatou das ruas.

A modelo, ex-namorada do ator Bradley Cooper, colabora ativamente em campanhas de direito animal, e vira e mexe é clicada nas redes sociais com seus gatos.



Irina Shayk está saindo com ex de várias famosas







Shayk é membro da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais e nunca cobra por campanhas em prol dos bichinhos.

Recentemente a modelo contou que a filha Lea, fruto de sua relação com Copper, também adora animais e adora brincar com os gatos que tem em casa.



Novo relacionamento



Irina Shayk está saindo com o empresário e negociador de artes, Vito Schnabel. Em meio à pandemia do coronavírus, a modo de 34 anos começou um relacionamento com o ex de várias famosas como Heidi Klum, Elle Macpherson, Demi Moore e Amber Heard.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em Nova York antes de irem para seu apartamento em West Village, enquanto a cidade permanece em quarentena para ajudar a diminuir a propagação da doença respiratória.



Irina Shayk quer reconquistar Bradley Cooper, diz imprensa

Uma fonte disse à coluna Page Six do jornal New York Post: “Ouvi rumores, de que eles estão saindo. Parece a Arca de Noé. As pessoas querem ficar em pares durante essa quarentena”.

Entretanto, outra fonte insiste que os dois não estão envolvidos amorosamente: “Eles são amigos há algum tempo”, justifica.

Irina estava solteira desde que se separou de Bradley Cooper, após quatro anos juntos, mas os dois tem estado próximo por causa da filha de dois anos, Lea, e ‘são bons amigos e pais’.