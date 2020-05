Irmã de Jessica Simpson vai ser mãe pela terceira vez

A irmã de Jessica Simpson, a atriz e cantora Ashlee Simpson, anunciou no Instagram que está esperando seu terceiro filho.

Ashlee confirmou que está grávida do seu bebê número 3, o segundo com o marido Evan Ross, filho da cantora Diana Ross.

Através de suas redes sociais, o casal deu a notícia:

“Estamos grávidos e empolgados em compartilhar com todos. Bebê nº 3”, escreveu Simpson na legenda de seu emotivo post.

Este será o segundo filho de Simpson com Ross. Eles são pais de Jagger Snow Ross, nascida em 2015.

A cantora também compartilha seu filho primogênito, Bronx, com seu ex-marido, o músico do Fall Out Boy, Pete Wentz.

Recentemente sua irmã festejou o primeiro aniversário da filha caçula Birdie Mae Johnson.

Jessica Simpson homenageou a menina em março em seu Instagram.

E foi no ano passado que a atriz e cantora e o marido Eric Johnson anunciaram o nascimento da bebê em seu Instagram.

Na época que anunciou a gravidez, a artista afirmou que eles também estavam surpreendidos com a notícia. A imprensa chegou a dizer que Jessica e Ashlee estavam tentando engravidar juntas, mas foi Jessica quem conseguiu primeiro.