Itaú abre 80 novas vagas de emprego para diversos cargos; Saiba mais!

O Itaú Unibanco, criado em 2008, maior banco privado do Brasil, tendo sede na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. De acordo com a plataforma oficial de vagas, são 80 novas oportunidades de emprego abertas.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Além da América do Sul, o Itaú Unibanco possui operações nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

As vagas são para efetivos, trainees e estagiários, a nível superior. Pessoas com deficiência também podem participar.

Confira alguns cargos abaixo:

Cargos disponíveis

Analista em Engenharia

Analista de Projeto e Processos

Analista de Teste e Qualidade

Analista de Segurança da Informação

Agile Coach

Coordenador de Arquitetura Enterprise

Coordenador de Engenharia

Coordenador de Prevenção a Fraudes

Engenheiro de Software

Estágio em Tecnologia

Estágio Corporativo

Benefícios

Bolsa-auxílio

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro de vida

Auxílio-refeição

Vale-transporte

Horário flexível

Gympass

Convênio Farmácia

Vantagens Itaú Unibanco Clube

Inscrição nas vagas de emprego do Itaú

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o site oficial da empresa. No portal, o candidato poderá conferir todos os cargos que estão disponíveis, em que localidade está sendo ofertadas e os requisitos necessários para ocupar cada uma.