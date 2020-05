Ivete Sangalo promete nova live para o Dia das Mães

Ivete Sangalo é arretada mesmo! Depois de fazer os fãs se acabarem de tanto cantar e pular suas canções, na primeira live realizada Em Casa, a famosa prometeu um novo evento, desta vez, algo “mais leve”.



A beldade baiana tocará sucessos românticos e versões acústicas, com a participação do cantor Jão, entre outros, segundo informou o jornal Correio 24 Horas.



O novo encontro virtual já tem data certa para acontecer: dia 10 de maio, celebrando o tradicional Dia das Mães.



Então, arraste o sofá e tira o pé do chão!



Live da solidariedade



Primeira atração do Em casa, novo programa de lives caseiras da TV Globo e do Globoplay, Ivete Sangalo levou entretenimento para o público em quarentena e estimulou doações para projetos voltados ao combate ao novo coronavírus.



A live arrecadou pouco mais de R$ 400 mil pelo aplicativo PicPay, em duas horas e meia de transmissão na noite de sábado, em 25 de abril.



Ivete Sangalo posa com o rosto todo pintado na quarentena



Ivete Sangalo emociona ao cantar Maria, Maria



As doações serão repassadas integralmente para a instituição de escolha do público, que, ao ler o QR Code no televisor com o celular, podia optar entre dez iniciativas: Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.



De sua casa na Bahia, Ivete dançou de pijama e se divertiu com seu filho Marcelo e seu marido Daniel Cady.