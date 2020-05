“Já ganhei um filhote de leão”, revela jogador brasileiro em entrevista inusitada

Qual o presente mais ‘estranho’ que você já ganhou? Uma viagem ruim? Uma roupa feia? O meia Carlos Eduardo, atualmente no Al Hilal, da Arábia, tem um exemplo bastante diferente. No país, é comum que príncipes e pessoas ligadas ao clube de alguma maneira deem presente para os jogadores que lhe agradam. Após um jogo, o atleta recebeu nada menos que um filhote de leão, como contou em live com o jornalista Jorge Nicola.

Foi logo depois de uma final. Acabei fazendo e o gol da vitória. E o cara veio e falou ‘tenho um presente para você’. A gente tá acostumado, mas às vezes é um carro, um relógio. E ele acabou falando ‘não, vou te levar algo diferente’. Ele chegou com um leão, um leãozinho pequeninho, até a foto postei no meu Instagram.



O jogador ainda completou a história, dizendo que não ficou com o animal dentro d casa, mas agradeceu o presente.

Acabei falando pra ele ‘cara, não dá pra ficar com esse leão aqui, vai arrebentar minha casa’. Ele falou ‘mas ele é mansinho’. Eu falei ‘tá, mas daqui a pouco ele cresce.’ Agradeci e devolvi.

contou o jogador.

Ainda segundo Carlos Eduardo, os jogadores sempre ganham presentes mais ‘comuns’, como carros de luxo.

Já teve Rolls Royce, uma Lamborghini também e a gente acaba vendendo. Ganhei agora há pouco um Bentley também.

disse a Jorge Nicola.

O jogador também relata um episódio em que um torcedor o viu na rua e, em êxtase por conhecer o ídolo, tirou o relógio do braço e lhe ofereceu como presente. Será que vale a pena jogar por lá?

