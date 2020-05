Javi Martínez é liberado pelo Bayern para voltar a atuar na Espanha, segundo revista

De acordo com a revista alemã Kicker, Javi Martínez estaria próximo de voltar a atuar na Espanha. Após defender o Bayern de Munique por oito temporadas, o clube alemão estaria disposto a uma negociação com o Athletic Bilbao. Porém, o treinador Hens Flick quer continuar contando com ele na Alemanha.

“O que há na mesa, agora, é que o clube conta comigo. Eles têm a última palavra. Aqui não há cláusulas como na Espanha, se eles querem que você fique, você fica. Se não querem vender, não vendem”, afirmou o jogador à Movistar. “Ele (técnico) me disse que está contente comigo, que sou importante para o time. Tenho a confiança do clube e do treinador”.

Segundo o site UOL, o clube alemão não irá ‘fechar as portas’ caso o Athletic Bilbao apresente uma oferta. Martínez já não é peça chave no time e o retorno para Espanha não fora descartado. Foi exatamente do Bilbao que o jogador se transferiu para o futebol alemão.

Ausente de alguns jogos por conta de lesões, o defensor fez apenas 18 partidas na temporada atual. Além do Bilbao, o Getafe também estaria disposto a investir na contratação do espanhol.