Jennifer Aniston ainda não voltou a falar com irmão

Jennifer Aniston ainda não fala com seu meio-irmão Alexander Aniston, conhecido como AJ ou Alex Aniston, de 31 anos, fruto do segundo casamento de seu pai, o ator John Aniston, com Sherry Rooney, com quem se casou em 1984.

O rapaz afirmou em 2013 que era ‘um pé no sac*’ ser irmão da famosa atriz, com quem não fala há mais de 10 anos. Na época avisou que jamais pediria ajuda a ela, e pelo visto continua sem pedir, porque Alex mora em uma van e trabalha como vendedor ambulante.

Segundo a revista In Touch, Jennifer tampouco tem contato com os dois sobrinhos, filhos de Alex, Ryat, de cinco anos e Kira, de quase quatro anos, que também não tem qualquer contato com os dois filhos que teve com a ex-namorada, Adriane Hallek.

No ano passado, o jornal Daily Mail revelou que Jennifer queria adotar as crianças à pedido de seu pai que estava preocupado com os netos. A notícia nunca foi confirmada.

A revista In Touch afirma que AJ ‘é um punk anti-consumista que despreza a vida de luxo de Jennifer’.

“Jen não tem muito a ver com AJ desde que ele tinha 14 anos (…) Ele acha que ela não tem compreensão do mundo real.”, afirma uma fonte.

A ex-atriz de Friends também tem outro irmão, John Melick, por parte de sua falecida mãe Nancy Dow. Melick tem 60 anos e é um ator e assistente de direção que mora na Califórnia, e também tem pouco contato com a irmã.

John tem dois filhos: a filha, Eilish K. Melick, de 24 anos, que é atriz e mantém algum contato com a tia famosa, e John T. Melick IV.





Desafio de caridade





Todo o elenco de Friends se juntou para apoiar o desafio All In Challenge, cujo objetivo é arrecadar dinheiro para apoiar famílias necessitadas com alimentos durante a pandemia do coronavírus.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer voltarão para uma reunião da série Friends, e estão convidando os fãs para serem parte disso, apoiando o desafio.

“Estamos convidando você e CINCO dos seus amigos para nos juntar no Stage 24”, Jennifer disse em seu Instagram. “Sejam nossos convidados especiais na plateia para gravar a reunião de Friends para a @HBOMAX enquanto relembramos a série e celebramos a diversão que tivemos… e tenha toda a experiência VIP de Friends no tour pelo Estúdio da Warner Bros.”.

A All In Challenge pretende levantar milhares de dólares para as pessoas necessitadas, especialmente as que precisam se alimentar durante a pandemia.