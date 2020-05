Jessie J sensualiza com babydoll transparente

Arrancando o fôlego de muitos! Nesta segunda-feira (4), Jessie J levou fãs e seguidores à loucura, ao compartilhar um foto pra lá de ousada.



Sensualizando em um babydoll vermelho, todo transparente, a bonitona, que acaba de retomar seu relacionamento com Channing Tatum, chamou a atenção com suas belíssimas curvas, no alto dos seus 32 anos. E para não mostrar demais, Jessie J usou emojis de coração em seus mamilos.



Na legenda, ela brincou, dizendo que, na verdade, a foto foi feita “sem querer”.



““O meu telefone caiu no modo selfie enquanto eu tomava café. Tirou isso aqui”, escreveu.







Volta com o ex



Desde 2018, Channing Tatum e Jessie J vivem momentos de casal chiclete: vai, volta… separa de novo…



Mas, na semana passada, os dois retornaram: passearam de moto, agarradinhos, pelas ruas de Los Angeles e, tomara que agora se aquietem juntos!.



Vai e vem



Em janeiro deste ano, Jessie e Channing apareceram num clima cheio de romance.



“Vou assistir a esta unicórnio cantar esta noite. Hora de mostrar os chifres!”, escreveu Channing na legenda da imagem.