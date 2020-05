Jesualdo comemora autorização da mudança de três para cinco substituições

Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, comemorou a decisão da Fifa de autorizar cinco substituições por partida, até o final deste ano.

Conforme o Lance , o técnico comentou em sua coluna semanal no jornal “O jogo”, de Portugal, que não é de hoje que ele aborda a importância das medidas, e que já havia proposto essa aplicação nos fóruns da Uefa, quando ainda estava treinando o Porto, entre 2007 e 2010.

– Concretamente a questão das cinco substituições já a coloquei há algum tempo, ainda não sonhávamos com esta tragédia, até nestas páginas, e que se tornam muito mais assertivas perante um quadro competitivo de alta intensidade. Dar a possibilidade aos treinadores de colocarem mais jogadores em ação ajuda na recuperação entre jogos, dá maior capacidade de rendimento aos jogadores, e dá mais ritmo aos próprios jogos, que é isso que se quer num jogo de futebol – escreveu.

– Julgo que a FIFA pensou, desta vez, no futebol, nos jogadores e na competição. Um maior número de substituições vai permitir-nos aumentar os ritmos competitivos enquanto se reduz o risco de lesões – completou.

Jesualdo, relatou também que fez sugestões para a continuidade do futebol no Brasil em um grupo com treinadores de outras equipes de São Paulo. Entre elas estão: controle de segurança, tempo para recondicionamento e harmonia na sequência do trabalho.

– Julgo que algumas destas minhas ideias sejam partilhadas por quem, como na Alemanha ou em Portugal, está a trabalhar para o regresso à competição – pontuou.

Essa decisão foi anunciado pela Internacional Association Board (IFAB) para ampliar as cinco substituições a partir do retorno do futebol em 2020, esse anúncio foi feito no último dia 8. No mesmo dia, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, deu uma entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais, confirmando que a medida será aplicada nas competições brasileiras.