Jogador da Seleção Brasileira testou positivo para coronavírus após reapresentação

Enquanto a Alemanha se organiza pelo retorno da bola rolando, países como Itália e Espanha seguem sem previsão para retomada do futebol. A situação nestes países segue crítica e, nesta sexta-feira (8), uma notícia importante envolvendo um jogador brasileiro em LaLiga pode reaquecer o debate sobre a volta das atividades no país.

De acordo com a apuração do Globoesporte, o lateral-esquerdo Renan Lodi, titular do Atlético de Madrid, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Testado junto ao restante do elenco colchonero – que se reapresentou na última quarta-feira (6) -, o jovem jogador apresentou sintomas leves, mas já está bem e encontra-se em casa, em isolamento.

Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Ex-Athletico, Renan será monitorado ‘de perto’ pelo departamento médico do Atlético e realizará o exame de contraprova daqui há 10 dias, quando encerrar o período de isolamento determinado pelo clube. Ainda não há previsão ou data certa para a retomada do futebol na Espanha, apesar de alguns profissionais da bola tratarem o mês de junho como ponto de partida para as ações serem retomadas em LaLiga e demais competições nacionais.

