Jogador poderá ficar até um ano afastado do time do Grêmio

Foi no dia 4 de setembro de 2019 que o lateral-direito Leonardo Gomes entrou em campo pela última vez com a camisa do Grêmio. Na ocasião, lesionou o ligamento do joelho direito ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil – a equipe gaúcha acabou eliminada. Pois agora, diante de uma nova cirurgia, desta vez para correção de fratura patelar, o jogador pode completar um ano sem defender o Tricolor.

Leonardo Gomes! Infelizmente, o atleta apresentou nova lesão no joelho, agora na patela. Essa lesão não teria relação com a operação realizada em 2019. A boa notícia é que o prazo de recuperação seria de 15 a 30 dias. Um prazo curto comparado a sua última lesão. pic.twitter.com/VzzAWeSqoa — Grêmio Scouts (@stats_gremio) May 20, 2020

Muito embora o procedimento tenha sido bem sucedido – o lateral ficará de repouso até domingo e é aguardado no CT Luiz Carvalho na próxima segunda-feira -, se antes havia uma projeção de liberação completa ainda neste mês de maio, agora setembro é o prazo estimado para o retorno, conforme apuração do Uol Esporte (o Grêmio, oficialmente, não se pronuncia sobre o tema). Ou seja, o atleta ficaria de fora de um provável final de Campeonato Gaúcho, previsto para ser retomado em julho.

??#Grêmio | Leonardo Gomes em 2019 @rdgrenal ?️ 37 Jogos

☑️ 21 Vitórias

⛔ 9 Empates

❎ 7 Derrotas

? 65% Aproveitamento

⚽ 4 Gols

?️ 3 Assistências

?️ 23 Jogos sem sofrer gols ? Lesão na semifinal da Copa do Brasil (04/09) ? @Gremio pic.twitter.com/Gx7qAE8xZO — Lucas Arruda (@_arrudaluc) May 20, 2020

A ideia, diante da projeção de autoridades, é que neste período, com a pandemia de coronavírus teoricamente controlada, já se possa pensar na volta do Campeonato Brasileiro. Além disso, Gomes precisará passar por fisioterapia, reforço muscular e gradual liberação para trabalhos físicos e, depois, com bola. Segundo o departamento médico tricolor, a nova lesão do jogador de 24 anos

foi diagnosticada durante treinos físicos e não tem conexão com a anterior.

