Jogadores que disputaram a Champions League por cinco ou mais equipes; confira

Para os jogadores de futebol não há, em termos de clubes, uma honra maior do que disputar a Champions League da UEFA. O maior torneio de times de futebol do planeta é considerado um verdadeiro sonho ou ainda um ‘divisor de águas’ na carreira de qualquer profissional da bola, de modo que perseguir a “Orelhuda” é o grande foco de muitos futebolistas – seja para aqueles que têm apenas uma chance ou para os que têm a liga como rotina.

Confira 7 exemplos que, tendo conquistado ou não, participaram da competição com cinco ou mais equipes.

Emerson Ferreira



O brasileiro Emerson Ferreira teve a oportunidade de disputar a Champions League por cinco equipes diferentes, mas nunca levantou uma taça do torneio, mesmo tendo atuado em grandes times.

Clubes: Bayer Leverkusen (1997/2000), Roma (2000/2004), Juventus (2004/2006), Real Madrid (2006/2007) e Milan (2007/2009).

Hernán Crespo



Hernán Crespo construiu a maior parte de sua carreira no futebol italiano, sendo importante por onde passou e bastante reconhecido no Velho Continente. Porém, apesar do sucesso e de ter participado da Champions League com cinco camisas diferentes, ele nunca conseguiu chegar ao topo da Europa.

Clubes: Parma (1996/2000), Lazio (2000/2002), Inter de Milão (2002/2003, 2006/2007 e 2007/2008), Chelsea (2003/2004 e 2005/2006) e Milan (2004/2005).

Samuel Eto’o



Goleador, Eto’o também defendeu cinco equipes diferentes na Champions League, mas, diferente dos nomes citados acima, ele conquistou a “Orelhuda” em três oportunidades, sendo duas com o Barcelona e uma com a Inter de Milão.

Clubes: Real Madrid (1998), Mallorca (2000/2004), Barcelona (2004/2009), Inter de Milão (2009/2011) e Chelsea (2013/2014).

Fernando Morientes

Galáctico, Morientes teve um grande momento com o Real Madrid, participando da conquista de três Champions League (1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002). Porém, o espanhol perdeu espaço com a chegada de Ronaldo Fenômeno e foi ‘escanteado’. Em baixa, o atacante foi conhecer outros ares, mas sempre com o maior torneio de clubes do mundo na cabeça.

Clubes: Real Madrid (1997/2003), Monaco (2003/2004), Liverpool (2005/2006), Valência (2006/2009) e Olympique de Marseille (2009/2010).

Javier Saviola



Javier Saviola teve alguns grandes momentos na Europa, incluindo algumas boas atuações na Champions League. Contudo, nunca conseguiu decolar no torneio e, apesar de tentar com cinco times diferentes, acabou se aposentando sem uma ‘Orelhuda’ no currículo.

Clubes: Barcelona (2001/2004), Monaco (2004/2005), Real Madrid (2007/2009), Benfica (2009/2012) e Málaga (2012/2013).

Nicolas Anelka



Anelka parecia querer conquistar uma Champions League mais do que todos os outros jogadores, tendo disputado o torneio com a camisa de seis equipes diferentes e, após muita luta, levantado uma taça, com o Real Madrid (1999/2000).

Clubes: Arsenal (1997/1999), Real Madrid (1999/2000), Paris Saint-Germain (2000/2002), Liverpool (2002), Fenerbahce (2005/2006) e Chelsea (2008/2012).

Zlatan Ibrahimovic



Craque, Ibrahimovic se destacou em praticamente todos os clubes em que atuou, incluindo boa parte dos sete em que defendeu na Champions League. Porém, o monstro sueco nunca conseguiu se sagrar campeão do maior torneio de times do planeta.

Clubes: Ajax (2001/2004), Juventus (2004/2006), Inter de Milão (2006/2009), Barcelona (2009/2010), Milan (2010/2012), PSG (2012/2016) e Manchester United (2016/2018).