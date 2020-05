Joia da base santista, por pouco, não está agora em rival do clube

Uma das principais promessas das categorias de base do Santos atende pelo nome de Gabriel Pirani. O meia de apenas 18 anos já tem contrato com o clube até 2022, e a multa rescisória chega a 100 milhões de euros. No entanto, se não fosse uma escolha sua, ele poderia estar em um dos maiores rivais do clube: o São Paulo.

Ele jogava futebol em uma escolinha de Penápolis, no interior paulista, quando tudo começou a mudar. “Com sete anos, o meu professor decidiu me levar para fazer um teste no São Paulo. Eu fui e passei. Fiz mais testes até os oito, nove anos. Aí tive oportunidade de fazer um teste no Santos na mesma data que seria mais um no São Paulo. Como eu sabia que o São Paulo na época não jogava campeonatos sub-11, eu quis ir para o Santos e passei no teste”, disse o garoto, ao Globoesporte.com.

Assim, se mudou de cidade e a rotina de sua família também se alterou por completo. Atualmente, já diante de uma realidade mais confortável até financeiramente, ele não se permite ostentar. Evita gastos excessivos e ganha uma mesada do pai. Tudo para garantir seu futuro. “Por causa do apoio da minha família, sempre fui mais tranquilo. Eu me sinto mais maduro do que muitos atletas da minha categoria”, completou. Há quem diga que ele é o melhor jogador atualmente na base santista. Espera-se, agora, a subida ao profissional.

