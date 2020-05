Joia do Tottenham já decidiu sobre possível transferência ao Barça, crava jornal

Enquanto a grande maioria dos jovens jogadores sonham em vestir as camisas de Barcelona ou Real Madrid – clubes que dominaram o futebol europeu nos últimos vinte anos -, um dos nomes mais promissores do atual elenco do Tottenham pode ‘abrir mão’ da oportunidade de defender o gigante da Catalunha em um futuro bem próximo.

Como destaca o portal ‘Be Soccer’, o volante Tanguy Ndombélé, de 23 anos, estava inclinado a deixar o clube londrino já na próxima janela de verão, por conta das poucas oportunidades que vem recebendo sob o comando do português José Mourinho. Ao praticamente ‘se colocar’ no mercado, o francês atraiu atenções e holofotes do Barcelona, que já começava a estudar a possibilidade de envolver o brasileiro Arthur em uma troca com os Spurs.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur – Premier League

Contudo, de acordo com o jornal britânico ‘The Telegraph’, Ndombélé já mudou de ideia acerca de uma transferência na próxima janela, obstinado a conquistar o técnico luso e construir uma trajetória no Tottenham. O clube londrino venceu uma dura ‘queda de braço’ para firmar sua contratação em meados de 2019, quando o volante estava bastante prestigiado no mercado por sua grande temporada com a camisa do Lyon.

