Joia do Vasco ganha destaque na imprensa europeia; clube atualiza situação

Allan, Coutinho, Douglas Luiz, Paulinho… Não há como questionar a qualidade do trabalho de base do Vasco, algo que tem sido fundamental para a sobrevivência esportiva e financeira do clube nos últimos anos. Dela, por sinal, veio o principal ativo do atual elenco cruzmaltino: o jovem Talles Magno, garoto de 17 anos que começa a ser ‘descoberto’ pelos principais clubes da Europa.

Como destaca o UOL Esportes, somente neste mês de maio, Talles foi notícia em diversos veículos da imprensa europeia, tendo seu nome ligado a gigantes do Velho Continente como Liverpool, Benfica e Paris Saint-Germain. Outros clubes como Lazio, Galatasaray, Sevilla e Bayer Leverkusen – atual casa de Paulinho -, também estariam monitorando o atacante vascaíno.

FBL-SUDAMERICANA-ORIENTE-VASCO

Em contato com a reportagem do UOL Esportes, o Cruzmaltino revelou não ter recebido nenhuma sondagem ou contato oficial pelo jogador de 17 anos, nem mesmo após sua participação no MundiL Sub-17 do ano passado, interrompida por conta de uma grave lesão. Seu contrato com o gigante da Colina tem validade até o final de 2022 e sua multa rescisória está na casa dos R$ 200 milhões, valor que ‘protege’ o clube de perdê-lo por cifras baixas. Contudo, é fato que o Vasco vive situação financeira delicada em meio à paralisação do calendário, tornando difícil a permanência do jovem talento em caso de proposta forte da Europa.

