Jovem destaque do Manchester United sonha em atuar pelo Santos: ‘Por mim, já está certo’

O amor de um torcedor por seu clube do coração costuma superar toda e qualquer barreira, assim como as fronteiras do tempo e da distância. Prova disso é a história de Andreas Pereira, jovem promessa do Manchester United que tem o Santos como grande paixão.

O volante de 24 anos nasceu e cresceu na Bélgica e atua há longa data na Inglaterra, mas carrega o Peixe no seu DNA familiar. Naturalizado brasileiro, passou a representar a Canarinho em 2014, sendo regularmente convocado para seleções de base. Enquanto a maioria dos boleiros sonham com Real Madrid e Barcelona, o sonho de Andreas é a Vila Belmiro, como revelou em entrevista exclusiva concedida ao Globoesporte.

Brazil v Serbia: Final – FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015

“Por mim, já está certo. Eu quero encerrar minha carreira no Santos, mas não estou pensando como vários falam, que quero jogar velho no Santos. Não. Eu quero ir para o Santos para ganhar títulos. Ganhar Paulistão e tudo o que for possível. Não vou lá para encerrar e “roubar” dinheiro. Vou para jogar bem e falarem: “lembra do Andreas no Santos?”, afirmou.

Jogador do Manchester United desde 2012, Andreas Pereira ainda tem quatro anos de contrato por cumprir no gigante inglês. Prazo longo, mas que não deve dissipar seu desejo e ambição em vestir a camisa alvinegra: “Minha família inteira é santista (…) Eu tava virando jogador e sempre sonhava em jogar no Santos, mas fui para o Manchester, fui crescendo, aí todo mundo falava: “por que você não vai jogar no nosso Santos?”. Eu quero ir, mas agora não dá. Quero fazer meu futebol na Europa e depois eu vou”, concluiu.

Club Brugge v Manchester United – UEFA Europa League Round of 32: First Leg

