Jovem são-paulino mantém rotina antes de se apresentar de graça a rival

É só esperar. Em 1º de julho, Léo Natel poderá se apresentar ao Corinthians e começar a cumprir seus quatro anos de contrato. Por enquanto, o jogador segue vinculado ao rival São Paulo e, assim, sem qualquer relação com o Timão, como destaca o Globoesporte.com.

Léo Natel tem força, habilidade e potente finalização. Molde que agrada. O ponto é o físico, e como buscará espaço na posição, o “efeito novo” ajuda na corrida por uma vaga no time. Provável reforço dá um refresco nas notícias recentes vindas do Corinthians. — Arthur Rezende (@thuramaro) May 15, 2020

No final de semana, o jovem atacante postou nas redes sociais um vídeo de seu treino particular. E nem nessas atividades o departamento médico alvinegro vem interferindo. Sequer há um acompanhamento à distância das atividades, tanto que seu nome ainda está fora dos relatórios referentes ao grupo profissional. O jogador, claro, sairá de graça do Morumbi rumo ao Corinthians, que terá 70% dos seus direitos econômicos – o restante ficará com o próprio atleta.

Natural de Porto Alegre, Léo Natel iniciou carreira na base do Benfica, de Portugal. Em 2017, foi emprestado ao São Paulo, que na temporada seguinte pagou R$ 500 mil por 70% do garoto. Com Rogério Ceni de técnico, foi chamado para trabalhar entre os profissionais e chegou a fazer sua faz primeira apresentação em duelo contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão. Depois, se tornou o primeiro reforço do Fortaleza por indicação do próprio treinador, que lá estava. Dali em diante, seja pelo Leão do Nordeste ou pelo Apoel, do Chipre, se destacou com gols e assistências e também na bola parada, tanto que só não foi vendido à equipe do exterior por 2,5 milhões de euros pois o Conselho do Tricolor vetou o negócio. Ele voltou ao Brasil em maio de 2019, mas desde então ficou apenas treinando.

Agora, se prepara para a mudança rumo à nova casa.

