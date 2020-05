Juan Cazares e Otero são flagrados em “pelada” com amigos; confira

Em meio aos avisos e recomendações sobre a importância do isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, Juan Cazares, do Atlético-MG, foi flagrado participando de “pelada” com seu companheiro de equipe Rómulo Otero e outros amigos. Para piorar, o furo na quarentena não é novidade para o equatoriano.

Conforme informações do UOL Esporte, Cazares burlou as orientações em ao menos três oportunidades, sendo: em “partida” na noite dessa terça-feira (5), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, em “rachão” na quadra Ebenézer, na zona norte de BH, no sábado (2), e em confraternização com amigos, no domingo (8).

FBL-SUDAMERICANA-MINEIRO-UNION

O portal ressalta ainda que tentou entrar em contato com ele por meio de ligações e mensagens telefônicas, mas que o atleta não quis se pronunciar e pediu para não ser incomodado. Otero também não se manifestou.

Vale destacar que a Prefeitura de Belo Horizonte decretou, no dia 22 de abril, que o uso de máscaras é obrigatório em todos os espaços públicos, e que o equatoriano não respeitou às exigências das autoridades. Para além dos ‘furos’ do jogador, o local em que ele estava também não poderia estar funcionando – conforme decreto 17.328 da PBH.

Dono dos direitos federativos da dupla, o Atlético-MG ainda não se manifestou, mas a tendência é de que se pronuncie nesta quarta-feira (6). Procurado, Felipe Russo, representante de Cazares, também não falou sobre o assunto.

A diretoria do Atlético se manifestou após Cazares e Otero quebrarem as regras de isolamento social, para jogarem uma pelada na noite de terça-feira ??#AtléticoJPB pic.twitter.com/cKG49E7vFj — Jogando Pelas Beiradas (de ?) (@pelasbeiradas) May 6, 2020

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.