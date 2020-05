Juro do cheque especial cai a 119% ao ano – Notícias Concursos

De março para abril, os juros do cheque especial teve diminuição de 130,5% ao ano para 119%. Ao comparar com abril de 2019, quando os juros do cheque especial estava a 275,2%, também houve diminuição no índice.

Em março, os juros do crédito pessoal não consignado estavam a 94,7% ao ano. Em abril, também houve queda, quando o índice foi para 86,4%. Ao ser comparado com abril de 2019, houve queda; na época, o índice era de 126,9%.

O rotativo do cartão de crédito tem teve queda em seu juro médio. Foi de 327,1% ao ano em março para 313,4% em abril. Em abril do ano passado, a taxa era ainda menor, de 298,7% ao ano.

Todos os dados foram divulgados pelo Banco Central no fim desta semana. Os números são uma média, já que podem variar de acordo com os bancos. As instituições bancárias oferecem taxas diferente aos seus clientes, de acordo com as necessidades e relação entre eles. Quem tem mais dinheiro em conta paga menos taxas.

O crédito pessoal consignado teve leve queda entre março e abril, de 21% para 20,1% ao ano. O financiamento imobiliário se manteve a 7,2% ao ano e a compra de veículos teve aumento de 19,8% para 20,4% ao ano.