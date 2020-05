Juventus e City duelam por jovem estrela do Lyon; clube francês define preço

Alavancado por uma base com um excelente histórico recente de revelações, o Lyon, que segue vivo na Champions League 2019/20, parece estar resignado de que não conseguirá segurar por muito tempo o grande talento atual de seu elenco profissional: Houssem Aouar.

Prestes a completar 22 anos, o habilidoso meio-campista está na mira de duas potências do Velho Continente: Manchester City e Juventus. Os dois gigantes devem partir para a ofensiva pelo jovem francês já no próximo verão, investidas que, se confirmadas, serão difíceis de conter por parte do Lyon. De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o clube já trabalha com o cenário de que a negociação acontecerá, estabelecendo um preço mínimo para ouvir propostas: 50 milhões de euros.

Olympique Lyonnais v RB Leipzig: Group G – UEFA Champions League

Com nove gols e sete assistências em 37 partidas disputadas, Aouar ascendeu ao posto de protagonista da equipe após a saída de Fekir e a lesão de Depay. Seu contrato com o Lyon tem validade até junho de 2023, vínculo longo que ajuda a explicar a alta pedida da diretoria francesa para liberá-lo. Neste exato momento, a Juventus desponta como principal candidata a fechar com o talentoso meia, apesar de também monitorar, em paralelo, o brasileiro Arthur (Barcelona).

