Juventus oferece dois jogadores para fechar contratação de Raúl Jiménez

Ainda sem nenhuma indicativo de como será o desfecho da Serie A Tim 2019/20, a Juventus, atual octacampeã italiana, já começa a desenhar seu planejamento e elenco para a próxima temporada. Um dos setores que gera preocupação ao clube de Turim é a referência ofensiva, tendo em vista que o argentino Gonzalo Higuaín, por conta de problemas pessoais de cunho familiar, parece inclinado a retornar ao seu país de origem.

Ao longo da última semana, diversas fontes britânicas noticiaram um suposto interesse da Juventus no centroavante Raúl Jiménez, um dos destaques individuais do surpreendente Wolverhampton, bem cotado na Premier League para conquistar uma vaga para competições europeias na próxima temporada. Agora, foi a vez a imprensa italiana cravar que o mexicano de 29 anos está, de fato, na mira da Velha Senhora.

Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers – Premier League

De acordo com o jornal ‘Tuttosport’, a Juventus estaria disposta a oferecer dois jogadores aos Wolves, em troca do passe do camisa 9: o volante Adrien Rabiot e o zagueiro Daniele Rugani. Os dirigentes italianos acreditam que esta composição é suficiente para alcançar os 60 milhões de euros pedidos pelo clube inglês para liberar o atacante, cifras que dificilmente os Wolves conseguirão (em dinheiro ‘vivo’) em meio à crise do coronavírus.

