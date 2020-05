Juventus pode buscar substituto para Gonzalo Higuaín na Premier League, diz jornal

Apesar das incertezas e instabilidades que pairam sobre o futebol desde o surgimento do coronavírus, as especulações de mercado seguem à toda, mesmo sem previsão de quando será a próxima janela de transferências. Por se tratar de um dos maiores clubes do mundo, a Juventus está no epicentro de diversos rumores, com seu sistema ofensivo podendo passar por novas mudanças pensando em 2020/21.

De acordo com o periódico ‘The Sunday Times’, da Inglaterra, o clube de Turim pode buscar na Premier League um substituto para o centroavante Gonzalo Higuaín, que vive problemas pessoais de cunho familiar e pode acabar se despendido da Itália. Um dos nomes monitorados pela Juventus é o de Raúl Jiménez, atacante de 29 anos que pertence ao Wolverhampton.

Com 13 gols e seis assistências na atual edição da Premier League, o mexicano é um dos destaques individuais dos Lobos, que não pretendem negociá-lo por menos do que as cifras que pagaram para fechar sua contratação definitiva em 2019: 40 milhões de euros.

Para fechar a contratação de Jiménez, a Juventus deverá bater a concorrência de outro gigante europeu interessado no atleta: o Manchester United. Os dois clubes mantém uma boa relação com o empresário Jorge Mendes, que agencia a carreira do mexicano.

