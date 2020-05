Juventus? PSG? Atacante do Barça tem futuro indefinido e pode até estar ligado a retorno de Neymar

Aos 23 anos, o atacante Ousmane Dembélé tem futuro completamente incerto. Informação do jornal Mundo Deportivo dá conta de que a Juventus sondou o Barcelona a respeito da possibilidade de contratar o atleta. No entanto, de acordo com o periódico Gol, Lionel Messi sugeriu que o francês seja negociado com o Paris Saint-Germain.

Na relação com a Juve, haveria a possibilidade de colocar Dembélé em um negócio que envolveria as idas do meia Miralem Pjanic ou do lateral-direito Mattia De Sciglio para o Camp Nou. Afinal, ambos estão na mira da equipe culé, que também pode se desfazer de Arthur e Rakitic para obter os jogadores desejados do time de Turim.

Já a questão envolvendo o PSG vai mais além do que um simples desejo de Messi. Para o argentino, o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, deveria dar esta preferência como uma forma de se aproximar do clube rival na tentativa de conseguir o retorno de Neymar – mesmo que a preferência de reforço para o ataque seja o argentino Lautaro Martínez, atualmente na Inter de Milão. Na atual temporada, Dembélé disputou nove partidas e marcou apenas um gol.

