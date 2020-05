Kamilla Salgado se declara ao filho: ‘Nasce uma coragem’

Os ex-participantes do Big Brother Brasil 13, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio, estão à espera do primeiro filho. Neste sábado (2), a ex-Miss Brasil 2010, apareceu radiante em clique postado por ela, em seu Instagram.



“O barrigão tá crescendo… E ao mesmo tempo cresce um amor sem fim no meu coração! Nasce uma coragem meu filho! De enfrentar tudo por você! De te amar sem medidas! De querer te dar o mundo!”, disse ela.



Grávida de 19 semanas, no mês passado os papais corujas fizeram uma live chá, realizada em uma chácara no Paraná, para divulgar o sexo do bebê. O espaço era pura lindeza, decorado todo em azul e rosa.



Todos os detalhes foram transmitidos para os fãs, que acompanharam o evento dos papais corujas. No Instagram, foi possível perceber que ambos estavam com um fotógrafo, além de uma equipe na organização e os pais de Eliéser.



Kamilla estava deslumbrante com o look escolhido, um lindo e longo vestido branco. Curiosamente, no estado do Paraná não foi decretado quarentena.







Gravidez anunciada



Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado se conheceram durante a 13ª edição do Big Brother Brasil 20, reality show da Rede Globo, e agora este amor está dando frutos.



Em sua conta no Instagram, Kamilla compartilhou uma foto em que aparece já com a barriguinha saliente ao lado do amado.



“Grávidos! Nova e melhor fase da nossa vida está começando. Agora somos três. E o tanto que nós sonhamos com isso? Deus é infinitamente maravilhoso! Que felicidade poder contar para vocês! Estamos bem e saudáveis! Meus amores, o maior sonho da minha vida está acontecendo e estamos repletos de muita alegria e felicidade! Tantas coisas para compartilhar com vocês. Deus não poderia ter nos dado presente mais divino que esse”, escreveu a noma mamãe do pedaço.



Em entrevista para o Gshow, Kamilla contou sobre o sonho de ser mãe.



“Sempre nos imaginamos pais! Desde a época de namoro, falamos muito em ter filhos! Era um sonho ter a nossa família”, disse.



Sobre os nomes, ela contou que ainda não decidiram.



“Já temos alguns nomes, mas ainda não decidimos”.



Eliéser e Kamilla se casaram em 2016 e sempre quiseram formar uma família.



“A gente ficava adiando, pois nunca achávamos que estávamos prontos, sempre vinha aquela coisa na cabeça de: Quem vai nos ajudar a cuidar quando tivermos que trabalhar? Mas depois sentíamos que já tinha chegado a nossa hora, era só esperar a vontade e o tempo de Deus! Desafios sempre vão surgir. Sempre me imaginei mãe e o Eliéser sempre se imaginou sendo pai, nós somos apaixonados por crianças. Em 2018, começamos a tentar. A gente achava que ia engravidar logo de primeira e não foi isso que aconteceu, mas nunca perdemos a fé”, contou.



Kamilla ficou grávida pela primeira vez no final de 2018, mas, algumas semanas depois que descobriu, sofreu um aborto.



“No início, fizemos todos os exames e estava tudo bem, então isso era bom e, ao mesmo tempo, deixava a gente muito ansioso. No final de 2018, chegamos a engravidar, mas tivemos um aborto espontâneo duas semanas depois que descobrimos, foi muito triste, queríamos muito! Em 2019, por conta de alguns trabalhos, decidimos esperar. Em janeiro desse ano, eu estava grávida! Foi muito surpreendente, porque não esperávamos naquele momento”.



A modelo ainda contou que esperava que o resultado do teste fosse negativo.



“Estávamos saindo para ir na academia juntos e sugeri de irmos na farmácia comprar o teste, pois, caso não desse certo, eu queria malhar severamente para o Carnaval. Quando vi o resultado positivo, saí correndo igual uma doida para mostrar para ele. Nos abraçamos muito e nem conseguimos mais malhar, fomos comemorar”, detalhou ela.



Kamilla está com quatro meses de gestação.



Muita felicidade para a família!