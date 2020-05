Klopp não hesita e aponta favorito entre Messi e Cristiano Ronaldo

Dominantes no futebol mundial nos últimos anos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi geraram (e ainda geram) diversos debates entre especialistas e fãs do esporte sobre qual deles é o melhor. Questionado sobre o assunto pelo freekickerz, um canal do YouTube, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, não hesitou ao apontar seu favorito.

Para mim, o Messi

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool

O alemão, porém, não deixou de elogiar Cristiano Ronaldo.

“Se você pudesse desenhar um jogador perfeito, seria do tamanho do Ronaldo, ele poderia pular e correr tão rápido quanto o Ronaldo pode. E para completar, é totalmente sua atitude, é absolutamente perfeito e profissional, ele não poderia ser melhor”, ponderou Klopp.

“E por outro lado tem um pequeno Messi, que faz tudo parecer tão simples. Além disso, eu gosto dele um pouco mais como jogador no gramado. Mas Cristiano também é um jogador incrível”, completou.