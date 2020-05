Kylie Jenner ganha R$ 6,5 milhões por post no Instagram

Kylie Jenner faz o maior sucesso nas redes sociais. Não só por ter 173 milhões de seguidores no Instagram, mas também porque tudo o que ela faz ou usa vira tendência mundial.



A socialite vive lançando moda e sua própria marca, Kylie Cosmetics, sempre tem seus produtos esgotados, tamanha é a procura pelas maquiagens que ela vende.



Mas outras marcas também reconhecem esse grande potencial de venda em Kylie Jenner e, por isso, resolvem investir bastante dinheiro para fechar parcerias e fazer com que a influencer as divulgue.



O valor, é claro, é bastante salgado: 1,2 milhão de dólares por postagem no Instagram. Isso mesmo que você leu!



A quantia equivale a cerca de 6,5 milhões de reais, apenas para a musa usar seu perfil na rede social para fazer propaganda de alguma coisa.



A informação foi divulgada pelo jornal The Mirror e os números foram levantados pelo Hopper HQ.







Travis Scott fez 28 anos no dia 30 de abril e ganhou uma super homenagem da ex, Kylie Jenner, no Instagram.

A mãe de Stormi Webster fez questão de compartilhar com seus milhões de seguidores, imagens do pai de sua filha para celebrar seu aniversário.

E Kylie foi pra lá de carinhosa com Travis, fazendo com quem alguns fãs acreditem que eles podem ter se reconciliado durante a quarentena, já que estão confinados juntos.



No Instagram a empresária de 22 anos escreveu:

“DADA (Papai) parabéns ao papai do ano! Sou lenta mas com certeza começando a aceitar o fato de que Stormi é a menininha do papai. Mas tanto faz. Nós somos metade na grandeza! o bebê mais bonito, inteligente, amoroso e engraçado. o melhor presente. ok eu estou chorando. te amo para sempre! @travisscott”.



Nas imagens que Kylie postou de Scott, ela também mostrou uma foto inédita do dia de seu parto, onde está deitada na cama com a pequena Stormi, sendo observada carinhosamente pelo ex-amado.