Latino prepara live de Festa no Apê

Tem novidade de Latino para os fãs. O cantor irá realizar, no dia 8 de maio, às 19h, a live de Festa no Apê. O público poderá acessar a live e também um esquenta, à partir das 18h, pelo site oficial do Latino ou diretamente pelo canal do Youtube do cantor.



Além do show online, a Festa no Apê do Latino terá o objetivo de arrecadar doações para o movimento “Ajude 1 Freela”, campanha solidária que visa garantir a subsistência aos profissionais de eventos afetados pela crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus.



Latino troca viagem para Europa por dias em Angra dos Reis