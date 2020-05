Leitura Dinâmica para Concursos Públicos

A leitura dinâmica é a leitura com velocidade, comumente utilizada pelos concursandos, para que consigam completar todo o conteúdo constante no edital, em menos tempo.

Apesar de ser muito utilizada, isso não significa, que seja a maneira mais adequada de se estudar, tendo em vista, que a leitura com velocidade, não quer dizer, velocidade no aprendizado.

Captar com os olhos uma quantidade maior de informações em menos tempo, não faz com que o cérebro assimile, a mesma quantidade em aprendizado, sendo que a leitura com velocidade, poderá te fazer perder pontos importantes da disciplina.

Isso, não significa também, que a leitura dinâmica não é viável para nenhum estudante. Cada pessoa, tem o seu próprio tempo, e, ritmo de aprendizagem, e, em alguns casos, a leitura rápida é a mais adequada.

Ainda assim, para otimizar seu estudo, caso seu ritmo de estudo seja mais rápido, opte por estudar por mapas mentais. E, caso seja mais lento, encontre o seu melhor método, de forma ativo, com descansos, e estará no caminho do melhor ciclo de estudo!