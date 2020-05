Lewandowski cola no topo do ‘Chuteira de Ouro’ após retorno com gol; confira o ranking

Vivendo o auge de sua forma aos 31 anos de idade, Robert Lewandowski é um dos grandes nomes da atual temporada europeia. No topo da artilharia da Champions League, o polonês também é o goleador absoluto da Bundesliga 2019/20, com 26 tentos em 22 jogos disputados. O mais recente deles veio no último domingo (17), quando o Bayern de Munique voltou a campo após mais de dois meses de paralisação do calendário em virtude do coronavírus.

Como destaca o Blog do Rafael Reis, o gol anotado na vitória bávara por 2 a 0 sobre o Union Berlin colocou Lewandowski de vez na briga pelo prêmio ‘Chuteira de Ouro’ de 2019/20, honraria destinada ao jogador de maior desempenho artilheiro dentre os campeonatos nacionais do Velho Continente. Alemanha e Itália concentram os principais postulantes ao prêmio, enquanto a França está ‘fora da jogada’, já que sua temporada nacional foi encerrada fora das quatro linhas.

1. FC Union Berlin v FC Bayern Muenchen – Bundesliga

Vale lembrar que gols pelas cinco principais ligas da Europa valem dois pontos, enquanto ligas de menor expressão têm valor absoluto menor neste ranqueamento. Erling Haaland, que figura entre os primeiros colocados, fica em desvantagem em comparação aos seus concorrentes por ter disputado metade da temporada pelo RB Salzburg, da Áustria. Confira o top-10:

1. Ciro Immobile – Lazio – 27 gols – 54 pontos

2. Robert Lewandowski – Bayern de Munique – 26 gols – 52 pontos

3. Erling Haaland – Borussia Dortmund – 26 gols – 44 pontos

4. Cristiano Ronaldo – Juventus – 21 gols – 42 pontos

5. Timo Werner – RB Leipzig – 21 gols – 42 pontos

6. Jamie Vardy – Leicester City – 19 gols – 38 pontos

7. Lionel Messi – Barcelona – 19 gols – 38 pontos

8. Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – 18 gols – 36 pontos

9. Wissam Ben Yedder – Mônaco – 18 gols – 36 pontos

10. Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal – 17 gols – 34 pontos

SS Lazio v FC Internazionale – Serie A

