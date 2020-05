Lewandowski elege os 5 melhores atacantes do mundo e exclui Messi e Cristiano Ronaldo

Como assim, Robert? Em entrevista ao jornal alemão ‘Bild’’, Lewandowski lista os cinco melhores atacantes do planeta e não coloca os craques Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. A justificativa do centroavante foi de que ele escolheu apenas entre os ‘camisas 9 clássicos’ – apesar de incluir Kylian Mbappé.

Segundo informações do Esporte Interativo, o polonês ainda deixou de fora nomes como Sadio Mané, Romelu Lukaku e Harry Kane. “Não é uma pergunta simples. Falando de camisas 9, o centroavante clássico mesmo, escolho Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Kun Agüero e Kylian Mbappé”, afirmou.

Sem Messi, CR7 e Neymar: veja o ‘top-5’ melhores do mundo de Lewandowski.

Questionado, o camisa 9 ainda comentou sobre o cometa Erling Haaland. “Tem um grande potencial, mas ainda tem muito tempo para crescer. Não quero criar pressão com minha declaração. Se trabalhar duro vai evoluir bastante e, quem sabe, ser o melhor atacante do mundo. Acredito que seria bom para ele seguir um tempo na Bundesliga antes de dar o passo seguinte na sua carreira”.

Para além dos craques citados acima, Lewandowski, que soma 39 gols em 33 partidas na temporada (2019/2020), não se incluiu no ‘top-5’ melhores atacantes do mundo. Vale lembrar que o camisa 9 deve entrar em campo neste domingo (17), na partida do Bayern de Munique, no Alte Försterei, às 13h (de Brasília), contra o Union Berlin.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.