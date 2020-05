Liam Payne participa de ação voluntária durante pandemia

Muitos famosos estão tirando um tempo durante a quarentena por causa da pandemia de coronavírus para participar de trabalhos voluntários.



A ajuda às pessoas carentes em meio ao caos mundial gerado pela COVID-19 é extremamente essencial e algumas celebridades estão cientes disso e contribuindo como podem.



Uma delas é Liam Payne, integrante da banda One Direction. O cantor virou voluntário da Trussell Trust, em um banco de alimentos em Euston, em Londres, e ajudou a distribuir comida para pessoas sem-teto.



Segundo o Mirror Online, ele também doou dinheiro para a compra de 360 mil pacotes de alimento e passou dias empacotando as cestas de emergência, destinadas a todo o Reino Unido.



















Liam Payne já sabia que Zayn Malik deixaria a banda



Liam Payne revelou em uma entrevista concedida ao jornal Daily Star que seu ex-companheiro do One Direction, Zayn Malik, nunca quis fazer parte do grupo.

Segundo o cantor, ele sabia que Zayn acabaria deixando o gurpo, porque ele só aceitou entrar após sua mãe convencê-lo.

A banda foi criada por Simon Cowell e os produtores, com cinco concursantes do programa de talentos do Reino Unido, The X Factor, em 2010, chegando a ficarem em terceiro lugar na época, mas se transformando no fenômeno comercial mais famoso daquele ano.



Porém Liam revelou que sempre soube que o coração de Zayn não estava na banda, muito antes dele sair em março de 2015, já que Malik confessou aos seus companheiros que sua mãe foi quem o convenceu a fazer as audições, contra sua vontade.

“Me lembro que Zayn contou a história de que sua mãe o fez fazer a audição no dia”, disse Payne ao jornal britânico.



Ao falar sobre a atitude de seu antigo companheiro de banda, disse que Malik adora fazer música, mas odeia a fama.

“Algumas pessoas foram feitas para isso, mas Zayn curte o lado da música onde só precisa criá-la”, explicou Liam. “Não acho que ele gosta de tudo que vem com isso. Acho que precisa ter cuidado onde pisa (…) Ele gosta de fazer música e suas músicas funcionam bem, mas ao mesmo tempo não gosta de sair e tocar as músicas. Realmente não gosta de sair e fazer as coisas de imprensa no mundo louco que vivemos”, justificou.



