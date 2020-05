Liam Payne sente saudades do filho durante a quarentena

Liam Payne está passando a quarentena pelo coronavírus, longe do filho Bear Payne, de três anos, e contou ao jornal Daily Mirror em uma entrevista que ficar longe do menino foi a parte mais difícil dessa pandemia.

No entanto o ex-cantor do One Direction manteve contato através de vídeos com Bear.

Liam explicou que ele e a ex-namorada Cheryl sentiram que era melhor o menino ficar com ela durante todo o período de confinamento, mesmo que Liam esteja ‘morrendo de vontade’ de ver o filho.

“Estive no FaceTime o máximo que posso, e é ótimo saber que ele é tão bem cuidado por Cheryl em casa. Mas sentir falta do meu filho foi uma das coisas mais difíceis que tive que fazer até agora. Estou morrendo de vontade de voltar a vê-lo, mas obviamente acho que é tão importante que sigamos as diretrizes do governo no momento e eu e Cheryl conversamos o tempo todo sobre isso”, justifica.

Payne admitiu que teve alguns ‘dias ruins’ durante o isolamento, mas está fazendo o possível para ficar bem.

“O que estou tentando lembrar na minha cabeça é que haverá dias ruins. Haverá alguns dias em que você se sentirá um pouco triste. Mas enquanto você souber disso, você pode meio que lutar um pouco com isso. Acho que o principal para mim é garantir uma rotina e estabelecer mini-metas e pequenas vitórias, como escrever uma música ou ter contato com um membro da família naquele dia”, comentou.

“Uma das coisas que todos nós podemos fazer para ajudar um ao outro é apenas manter contato. Se você conhece alguém que está um pouco sozinho ou com dificuldades, fale com ele”, disse.

O cantor de 26 anos ficou ‘bastante irritado’ por ter que suspender os planos de se apresentar na Rússia devido ao surto global do vírus, mas está agradecido por ele estar pelo menos no Reino Unido quando as novas restrições foram impostas.



Liam Payne critica passado de Zayn Malik



Liam Payne confirma que One Direction vai se reunir



Reunião do One Direction



Parece que os fãs do One Direction finalmente vão poder celebrar. Tudo indica que realmente o grupo, que se separou em 2015, vai mesmo se reunir para comemorar os 10 anos da boyband.

Segundo a imprensa inglesa o One Direction supostamente marcará seu décimo aniversário com um especial de televisão, mas sem lançar novas músicas.

A mídia social está repleta de especulações sobre os planos de reunião dos meninos depois que os fãs viram que os quatro membros do grupo voltaram a seguir Zayn Malik no Twitter, e que a conta oficial do grupo também ser reativada.

Os fãs do One Direction estão compartilhando capturas de tela que mostram que os cantores estariam planejando lançar uma nova música, Five, em outubro deste ano, para marcar seu décimo aniversário, e uma fonte disse ao jornal britânico The Sun que, apesar de todo o alvoroço em cima disso, ‘qualquer reunião será pequena’.

“Eles estão em contato novamente, mas as conversas entre eles são apenas algo pequeno para comemorar o aniversário”, diz a fonte.

“Todo mundo tem sua própria música agora, então um encontro musical no momento não faria sentido”, justifica.

Três dos cantores deveriam sair em turnê em suas carreiras solo este ano, mas foram forçados a cancelar seus shows devido à pandemia do coronavírus.