Lily Allen revela que está há nove meses longe do vício

Lily Allen celebra nove meses de sobriedade. A cantora de Smile, que lutou contra problemas com o abuso de álcool e substâncias por anos, publicou uma foto no Instagram mostrando sua nova vida saudável.

“Nove meses sóbria hoje! E o começo de um abdômen aparece”, legendou a imagem. “Muito obrigada. Porém, ainda não posso fazer minha cama”, brincou sobre o fato da cama estar toda desarrumada atrás dela.

Allen detalhou seus problemas com a bebida e as drogas em seu livro de memórias, My Thoughts Exactly, e revelou que o líder do Coldplay, Chris Martin, e sua ex-mulher, Gwyneth Paltrow, tiveram um papel importante em sua recuperação, quando eles organizaram uma intervenção fazendo com que ela procurasse ajuda.

A cantora confessou que sempre será grata aos amigos por isso.



Problema com o vício



No começo do ano, em uma entrevista à coluna Bizarre do jornal inglês The Sun, Lily Allen relembrou seu passado mais pesado quando consumia drogas e ia de festa em festa celebrar.

A cantora afirmou que costumava beber e usar drogas naquela época porque ficava ‘entediada’ com as pessoas.

Lily sempre foi sincera sobre seu vícios do passado, mas agora justifica que caiu no vício porque não conseguia lidar com o fato das pessoas serem chatas.

“Não acho que era por medo, acho que eu ficava entediada com as pessoas. Eu fui numa festa no fim de semana passado com o meu namorado e pensei, ‘as pessoas são ridículas’. Não aguento isso. Eu acho que essa era a razão pela qual eu bebia e usava tanta droga – era o único jeito de eu conseguir conversar”, afirma.

A cantora reconheceu que até hoje fica surpreendida por não ter morrido durante as loucas festas dos anos 2000, no auge de seus vícios:

“Estou surpresa por não ter morrido. A indústria da música era hedonista na década de 2000. Era tudo sobre se divertir e se ferrar. As pessoas geralmente não veem outro lado. Ter filhos aciona suas responsabilidades”, justifica, afirmando que hoje é uma pessoa completamente diferente, e em grande parte, graças aos filhos.



Lily Allen se surpreende por não ter morrido nos anos 2000



Lily Allen teria ficado noiva de ator de Stranger Things



Lily Allen ganha presentes inusitados do namorado. Saiba quais!