Lista de Leitura Obrigatória Para Os Vestibulares – Notícias Concursos

Para a realização das provas, as faculdades disponibilizam editais para orientar os alunos sobre aspectos técnicos e o conteúdo da avaliação.

Dentre as orientações de algumas instituições, inclui-se a lista de leitura obrigatória, que inclui contos, poemas e livros recomendados pela faculdade para a resolução de algumas questões da prova.

Lista de livros cobrados nos vestibulares

As principais formas de ingressar em uma faculdade e cursar o Ensino Superior incluem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares tradicionais, oferecidos por instituições de ensino estaduais, privadas e algumas federais.

Confira 5 livros que você não pode deixar de ler para ir bem na prova

1. Sagarana – Guimarães Rosa

O livro de estreia de João Guimarães Rosa foi publicado em sua versão final em 1946. Os contos começaram a ser escritos em 1937, e até o lançamento definitivo, a obra foi reduzida de 500 para 300 páginas, composta de nove contos / novelas. Nesse processo, o autor filtrou o que havia de melhor no texto, utilizando em seu peculiar processo de invenção de palavras o hibridismo – que consiste na formação de palavras pela junção de radicais de línguas diferentes. O título do livro é composto dessa forma. “Saga”, termo de origem germânica, quer dizer “canto heróico” e é utilizado para definir narrativas históricas ou lendárias; “rana”, termo de origem indígena, significa “espécie de” ou “semelhante a”.

2. Vidas secas – Graciliano Ramos

O livro, por ser uma amostragem ampla de vários ângulos do conjunto social da região em que as ações acontecem, é visto, por boa parte da crítica especializada, como síntese da tragédia humana da região brasileira identificada como sertão nordestino.

A obra não se constitui de uma história só, ou não tem uma sequência narrativa composta de algumas células interdependentes, de forma a se enquadrar no modelo do romance ou da novela. A estrutura e a condução das ações lembram o modelo do documentário. Essa estrutura permite a leitura de vários capítulos como se cada um fosse um conto, sem, no entanto, a autonomia desse tipo de narrativa, na qual as personagens são exclusivas. Em Vidas secas, as personagens centrais são as mesmas em todos os capítulos.

3. A hora da estrela – Clarice Lispector

Publicada pouco antes de sua morte, em 1977, “A Hora da Estrela” é a última obra de Clarice Lispector. Nesse livro, que tem como narrador Rodrigo S.M., alter ego da autora, há o retrato de uma jovem nordestina, Macabéa, que tenta sobreviver na cidade grande. A narrativa, complexa, é marcada pela presença dos conflitos existenciais da protagonista, bem como do próprio Rodrigo S.M.

Em “A Hora da Estrela”, ficam visíveis algumas das principais características dos autores da terceira fase modernista no Brasil (posteriores aos romances regionalistas), como a utilização de análise psicológica mais aprofundada dos personagens, que revela, por meio da narrativa interior, o fluxo de consciência e o intimismo. No plano formal, há a preocupação por uma linguagem mais elaborada, com a presença das digressões, o uso inusitado da pontuação, ou mesmo sua ausência, as metáforas e a metalinguagem.

4. Quarto de despejo: diário de uma favelada – Carolina Maria de Jesus

O livro Quarto de Despejo é o diário de Carolina, uma catadora de papéis, semi-analfabeta, negra, pobre e favelada. É, também, autora, personagem e narradora do livro. Ela representa a voz dos excluídos, marginalizados por questões sociais e étnicas. É um diário autobiográfico e um documento sobre a vida de uma favela. São reflexões sensíveis e críticas. Todo o texto é como se fosse um espelho através do qual a autora olha a si mesma e, também, as pessoas que dividem com ela o seu espaço. É um diário diferente dos outros que são confidenciais. A autora procura denunciar as condições miseráveis de vida em uma favela.

5. Mayombe – Pepetela

Publicado em 1980, Mayombe é fruto direto da participação de seu autor na guerra de independência de Angola, que se estendeu de 1961 até 1974. A partir de suas vivências, Pepetela, pseudônimo de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, apresenta ao leitor a história de guerrilheiros do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e suas ações dentro da floresta do Mayombe, região que compreende parte da República Democrática do Congo, Angola, Congo e Gabão.

Boa leitura!