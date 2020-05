Litígio? Jogadores do Santos estudam ir à Justiça após redução sem acordo

Na tarde da última quinta-feira (14), o jornal ‘A Tribuna’ conversou com especialistas em Direito Esportivo, que foram unânimes em apontar a gravidade da situação em que o Santos se colocou ao reduzir drasticamente, e de forma unilateral, os vencimentos de seus jogadores. De acordo com os advogados, a decisão coloca o clube sob grande instabilidade jurídica, com risco alto de ações e busca por rescisões de contrato por partes dos atletas.

Nas primeiras horas desta sexta, o UOL Esportes reforçou a notícia e revelou que a redução de 70% nos vencimentos dos atletas não caiu nada na bem na Vila Belmiro. Diversos jogadores já estão buscando orientação jurídica junto de seus advogados particulares e estudam a possibilidade de levar o caso às vias judiciais. O Peixe, por sua vez, se defende e utiliza da Medida Provisória 936 – que permite redução de salários em até 70% -, para validar o corte drástico.

Vale lembrar que, nos primeiros dias de abril, o Santos veio a público para confirmar que havia entrado em acordo com jogadores por uma redução de vencimentos em 30%. O corte de 70%, programado para os meses de maio e junho, ocorreu sem a anuência do elenco profissional.

