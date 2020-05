Liverpool ganha “impulso” na tentativa de contratar joia do futebol carioca

Se o Vasco da Gama já vinha em sérias dificuldades financeiras, a pandemia de coronavírus só fez aumentar os problemas. E isso deve levar o clube a, inevitavelmente, vender jogadores até mesmo abaixo do preço inicialmente projetado. Assim, o Liverpool ganha um “impulso” na tentativa de contratar Talles Magno.

Na Inglaterra, o atacante de apenas 17 anos é tratado como o mais recente talento a surgir no futebol brasileiro. Incansável e criativo, pode atuar tanto pelo lado como mais centralizado e fez parte do grupo da seleção brasileira que conquistou o Mundial sub-17 na temporada passada.

O Benfica também tem interesse no jogador e deu um passo à frente em relação aos ingleses ao oferecer 3 milhões de euros. O Vasco, no entanto, exigiu uma quantidade entre 25 e 30 milhões de euros para liberar sua joia.

Agora, porém, os problemas de caixa se agravaram, o que coloca os europeus, de fato, na briga por Talles, e podendo desembolsar bem menos para efetivar a contratação. Obviamente, ninguém irá fazer loucuras. Os clubes do Velho Continente também foram atingidos em cheio pela pandemia e perderam parte de suas receitas. Mas, na comparação com os cariocas, o poder de negociação ainda é muito maior.

