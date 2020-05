Liverpool monitora jovem talento da Roma; Juventus também está no páreo

Campeão da Champions League 2018/19 e virtual campeão da atual edição da Premier League, o Liverpool não está acomodado no mercado, não. Muito pelo contrário. Além do grande interesse pela contratação do jovem centroavante Timo Werner, do RB Leipzig, o clube inglês aparece como potencial destino de outro talento em ascensão no futebol italiano.

Múltiplas fontes dão fala que os Reds tem interesse no meia-atacante da Roma, Nicolò Zaniolo. O jogador de 20 anos é um dos destaques individuais da equipe da capital, com 12 gols em 58 partidas vestindo a camisa giallorossi. Bastante talentoso, criativo e com boa visão de jogo, o italiano figura no radar de outras potências do Velho Continente, como a Juventus.

AS Roma v Torino FC – Serie A

Com dívidas ativas consideráveis, a Roma pode acabar tendo que apelar para a negociação de um dos principais ativos de seu elenco já no próximo verão. Antes da paralisação do calendário, Zaniolo estava avaliado em aproximadamente €80 milhões, cifras que certamente não correspondem ao momento atual, em que passes e valores de atletas estão sofrendo grandes desvalorizações em virtude da pandemia de coronavírus.

Vale destacar que o Liverpool é um clube visto com ‘maus olhos’ pelo torcedor romanista, já que os ingleses têm buscado, sistematicamente, seus reforços no clube italiano: Mohamed Salah (2017) e Alisson (2018) são exemplos disso. Será que teremos mais um caso de jogador trocando o Olímpico por Anfield em 2020/21?

Liverpool FC v Manchester United – Premier League

