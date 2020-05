Vivendo em plena pandemia, moradores da cidade de Penedo tentam cumprir as medidas de isolamento social, tudo para prevenção do novo coronavírus COVID-19 que atinge não só a cidade penedense, mas todo o mundo.

Para amenizar o sofrimento dos penedenses, músicos de Penedo, além de artistas, estão preparando uma verdadeira maratona de apresentações pelas lives, tanto no Youtube, Facebook e até o Instagram.

Uma das primeiras bandas a começar essa onda de transmissões ao vivo, usando várias câmeras em formato digital, foi o Grupo D2. Na oportunidade, os pagodeiros realizaram a 1ª Live Penedo Solidário. O evento deu tão certo quanto as arrecadações de doações para famílias carentes de Penedo e também para profissionais que vivem da música na cidade. Foram mais de mil quilos em alimentos e diversos materiais de higiene.

Fotos: Cidclcey (CDC Vídeos)

Assista um pouco como foi essa live sensacional:



Neste mês de junho diversos artistas penedenses estão anunciando e devem anunciar em alguns dias a data de suas apresentações, todas com arrecadações de doações para famílias carentes, através de projetos sociais, como é o caso do Mãos que Abraçam.

Os famosos “arraiás” de Penedo também prometem realizar os eventos de forma virtual, tudo seguindo as orientações de prevenção ao novo coronavírus, mas com a mesma energia e alegria de outras edições.

O site Boa Informação, através do BoaTV Live Streaming, também irá participar de algumas produções, fazendo toda a transmissão ao vivo para as plataformas digitais, e é claro, sempre usando materiais de primeira, com até 4 câmeras, tudo em alta definição para os telespectadores internautas assistirem na comodidade de suas casas ou locais de trabalho.



Então é isso, aguarde e fique ligadinho no site Boa Informação. Vamos divulgar todas as lives que acontecerão neste mês de junho.

