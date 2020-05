Livro sobre a nova vida de Harry e Meghan chega em agosto

Já foi divulgada a capa do novo livro sobre os Duques de Sussex, que se chamará Finding Freedom – Harry and Meghan and the Making Of a Modern Royal Family.



E segundo a revista OK! a rainha Elizabeth II pode já ter recebido sua cópia antecipada do livro oficial sobre a nova vida moderna do Príncipe Harry e da Duquesa de Sussex Meghan Markle, longe da Inglaterra.







Alguns dias atrás, a imprensa inglesa apontou que a monarquia britânica estava tremendo com o novo livro escrito pelos especialistas em realeza, os autores Omid Scobie e Carolyn Durand, que contaram com a estreita colaboração dos Sussex, para contar sua história desde o início até a decisão de se afastar do Reino Unido.



O conteúdo completo da publicação não é conhecido, mas eles garantem que os duques ajudaram a contar detalhes honestos de sua vida durante todo o processo que culminou em sua saída como membros-senior da Casa Real e o motivo de sua decisão controversa.



Omid, que é correspondendo da rede televisiva ABC, dos Estados Unidos, chegou a dizer em uma entrevista no último mês de março, que acompanhou Meghan na viagem de despedida da realeza do casal e os descreveu como “duas pessoas arrasadas e que se sentem tratadas de forma desnecessariamente cruel pela prórpia família.”

‘Encontrando a liberdade – Harry e Meghan e a criação de uma família real moderna’, chegará às lojas em 11 de agosto.



Preocupação na monarquia

Acredita-se que a família real sabiada existência da biografia, e embora exista preocupação sobre o quanto eles vão revelar sobre a vida pessoal da realeza, algumas pessoas expressaram seu incômodo pelo drama dos Sussex e sua saída da Grã Bretanha.



Isso aconteceu pouco depois do casal renunciar como membros senior da realeza no começo do ano.

Eles podem revelar conflitos dentro do palácio e isso tem a monarquia bastante preocupada, dizem.

Atualmente o casal e seu filho Archie, de 11 meses, estão isolados contra o coronavírus em seu novo lar em Los Angeles.



