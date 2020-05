Luan Santana emociona ao se despedir de amigo: ‘Ainda te ouço’

O domingo (3) começou triste para Luan Santana. O cantor revelou em suas redes sociais um momento bastante dolorido pelo qual está passando: a morte do seu cachorrinho, puff.



Com textão e vídeo mostrando os melhores momentos que os amigos passaram, Luan levou seguidores e fãs às lágrimas.



“Ele demorou pra latir. No início era um resmungo agudo só pra pedir colo. Depois virou um apito fino pra demonstrar felicidade ao correr na grama. Mas com o tempo o latido dele vinha acompanhado de um rosnado pra proteger a gente quando alguém se aproximava, como quem diz: “Se afasta da minha família, aqui quem manda sou eu, cara”. Mas o Puff não tinha só esse lado anjo. Tinha temperamento forte e difícil de lidar, mas acho que era só o jeito dele de amar.”



Em outra parte do texto, Luan faz a gente se comover com sua declaração;



“Puff, se fosse pra te dar um apelido seria “o cachorro que parecia mais gente que a gente”. Descanse em paz, meu amigo. Você tá latindo forte agora. Pelo menos eu ainda consigo ouvir.”



Na noite do último domingo (26), Luan Santana realizou sua própria live, arrecadando durante seis horas de transmissão mais de R$ 147 mil em prol da Central Única das Favelas (CUFA) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).



A live show foi batizada de #Historia, sendo transmitida diretamente do jardim da casa de Luan Santana em São Paulo, e teve um repertório de mais de 50 canções, como por exemplo Água com Açúcar, Escreve aí, Sinais, Meteoro e Você Não Sabe o que é Amor.



Houveram ainda participações remotas de artistas como Sandy, Padre Fábio de Melo e Maísa, além de a live de Luan Santana ter entrado para trend topics mundial do Twitter, tendo 20 dos 30 assuntos mais comentados da plataforma.



Vale ressaltar que o PicPay, plataforma responsável pelas arrecadações de Luan Santana, arrecadou R$ 826 mil com lives apenas neste final de semana, como a de Bell Marques, vocalista do Chiclete com Banana, que obteve R$ 278 mil para o Hospital Aristides Maltez, de Salvador.



Já Ivete Sangalo conseguiu R$ 401 mil com a primeira edição do programa Em Casa, da TV Globo. As doações foram para dez iniciativas, à escolha do público: Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, CUFA, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e UNICEF.