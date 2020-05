Luana Piovani critica ‘glamourização’ do uso de máscaras: ‘Close’

Luana Piovani que não tem papas na língua e usou sua rede social para opinar sobre pessoas, segundo ela sem ‘desconfiômetro’, que estão usando as máscaras de proteção, como se fosse ‘acessório de blogueira’.



Nesta segunda (4), a atriz alfinetou em seu Instagram.



“Olha, conseguiram fazer das máscaras coisa de blogueira. Agora é todo mundo postando o close de máscara. Acho incrível quem está fazendo, doando ou divulgando quem faça. Mas se liga, que dá para notar claramente quem está fazendo o bem e quem está postando para ser ‘in’. Olha o constrangimento.



A loira seguiu dando seu papo reto.



“Todo mundo deu o toque, mas o semancol não está sendo tomado, nem o desconfiômetro sendo ligado. As blogueiras na piscina com fundo infinito postando as roupas belas com mais de 5 mil mortes no Brasil é de f**er”, concluiu ela.



O uso de máscara é item obrigatório para a população prevenir-se da contaminação pela Covid-19.







Mãe solo



Luana Piovani é o tipo de pessoa que dá seu papo reto! Acostumada a externar suas fortes opiniões, na última terça (28), a atriz abordou um assunto relevante no que diz respeito à separação de um casal, com um ou mais filhos: pensão alimentícia.



A apresentadora que foi casada com o surfista Pedro Scooby e com ele teve três crianças: Dom, Ben e Liz, ressaltou os direitos dos filhos menores a partir de um vídeo anterior, com a participação de sua mãe que é advogada.



Luana Piovani posta Fora Bolsonaro e solta o verbo contra o governo



Luana Piovani desabafa por educação dos filhos na quarentena



“Estou recebendo vários comentários positivos sobre o vídeo que a minha mãe fez a respeito de pensão alimentícia, no caso de separação para os filhos. Um dos problemas do Brasil é que as pessoas não sabem ser cidadãs, detentoras de todos aqueles direitos. Paralelo a isso, eu acabei virando um pouco a voz das mães solos porque estou expondo aqui a minha situação. Entra no link para entender um pouco mais de pensão alimentícia para que os ignorantes e imbecis não fiquem achando que a gente está pedindo favor e entendam que homem não é aquele que deita e faz o filho e sim aquele que levanta e cria o filho”, disse ela.



A loira então aproveitou para mandar um recado sem citar o nome do ex-marido, a direta seria para outro Pedro.



“Pedro, o outro Pedro, toma vergonha, manda lá o dinheiro. Da outra vez quase foi preso. Só fez a transferência. Agora vai ter que passar por essa vergonha de novo? Estou ajudando a pagar as contas do seu filho, cara”, concluiu.



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos



Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.







Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



Lollapalooza é adiado por conta do coronavírus



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.



Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



Coronavírus atrapalha grandes estreias do cinema



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



