Lucas Paquetá volta ao radar de gigante europeu; Milan estuda troca

Durante a semana, Lucas Paquetá concedeu entrevista e tratou o Milan como ‘sua casa’, rechaçando qualquer possibilidade de deixar o gigante italiano na próxima janela de verão. Enquanto o armador reafirma seu desejo de fazer história com a camisa rubro-negra, o próprio clube já não aparenta tanta certeza sobre o brasileiro: é possível, até mesmo provável, que os dois partam caminhos já no mercado entre temporadas.

De acordo com o Calciomercato.com, o Milan está estudando a possibilidade de envolver o jovem meia em uma troca com o Benfica, clube que tem bastante interesse em sua contratação. No arranjo apurado pela fonte italiana, o gigante rossonero enviaria Paquetá e mais €15 milhões para o time luso, que cederia em troca o garoto Florentino Luis, promissor volante de 20 anos.

SL Benfica v Rio Ave FC – Liga NOS

O Benfica avalia que Florentino vale em torno de €45 milhões hoje, o que explicaria a pedida de Paquetá + uma quantia em dinheiro para fazer a negociação acontecer. Adquirido por

€38 milhões em janeiro de 2019, o armador revelado pelo Flamengo está desvalorizado no mercado, pela falta de minutos em campo como titular e rendimento abaixo da média nas raras oportunidades recebidas ao longo de 2019/20.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.