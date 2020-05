Luciana Gimenez aposta na transparência e causa na web

Ousadia não faltou a Luciana Gimenez na noite de segunda-feira (4). Para anunciar que faria seu programa noturno ao vivo, na Rede TV!, a apresentadora vestiu um look preto repleto de transparência e fez caras e bocas em suas redes sociais.



“Hoje tem Superpop inédito, com convidados online, espero vocês”, legendou.



Assim como boa parte da programação de TV nacional, a atração comandada por Luciana deixou de ser produzida em virtude da pandemia do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, no final de março, foi a primeira vez que a emissora exibiu um episódio do Superpop.



O clique, com 25,2 mil curtidas, rendeu muitos elogios a apresentadora de 50 anos.



“Nunca vi umas pernas tão compridas iguais as suas, mas muito elegante e linda”, disse uma fã.



“Essa mulher é fantástica”, apontou outra.



“Dois metros de pernas”, destacou um seguidor.







Sempre em forma



O vestido preto com recortes e transparência exaltou a boa forma de Luciana e ainda deixou parte do bumbum à mostra.



A apresentadora é craque em postagens exibindo sua silhueta e por vezes é questionada sobre sua magreza.



Amante do sol, ela costuma incentivar os seguidores a aproveitarem a vida e, neste período de quarentena, sempre que pode, se bronzeia em casa, exibindo o abdômen sarado.



“Vitamina D meninas, que saudades de calor humano”, escreveu, recentemente.



